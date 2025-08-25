داليا مبارك تغني باللهجة المصرية في "واحد عناب" وتنضم إلى لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الفنانة السعودية داليا مبارك أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "واحد عناب"، لتضيف إلى مسيرتها الفنية تجربة جديدة وملفتة من اللون الغنائي المصري، حيث تعاونت في كلماتها مع عمرو تيام، وجاءت من ألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وقدتها تحت إشراف عام محمد درويش الزرعوني.



ويُعد هذا العمل استمرارًا لنجاح داليا في تقديم اللون المصري، إذ لم تكن هذه التجربة الأولى لها، حيث سبق أن قدمت أعمالًا باللهجة المصرية حققت صدى إيجابيًا ورسخت حضورها لدى الجمهور العربي. وفي أغنيتها الجديدة، أظهرت داليا إتقانًا واحترافًا في الأداء باللهجة المصرية، ما أضفى على العمل صدقًا وعذوبة خاصة.

تفاصيل الأغنية



الأغنية جاءت ضمن فيديو كليب صُوِّر بمستوى إنتاجي احترافي، وظهرت فيه داليا بإطلالة قريبة من الأجواء والحياة اليومية للمجتمع المصري، مما جعل الصورة البصرية للعمل أكثر انسجامًا مع روح النص واللحن.

كلمات الأغنية



وقد أحسنت داليا اختيار كلمات الأغنية، التي حملت طابعًا مرحًا وعفويًا يقول مطلعها:

اشربلك واحد عناب وانت تروق

هدي أعصابك حبة يا حب وفك

فرفش هتلاقي نفسيتك فوق

و هاودني هتعرف إني أنا على حق

فكها بس وخليك هادي

حرقة دمك دي ع الفاضي

خليها عليك المره دي

و اشربلك واحد عناب وانت تروق..

الأغنية باتت متوفرة عبر جميع المنصات الرقمية المتخصصة، ومن خلال القناة الرسمية للفنانة على "يوتيوب"، إلى جانب الإذاعات المصرية والخليجية والعربية.

برنامج "ذا فويس كيدز"



من جانب آخر، تتواجد داليا مبارك حاليًا في الأردن برفقة مجموعة MBC الإعلامية لتصوير الحلقات الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز"، حيث انضمت إلى لجنة تحكيم الموسم الجديد، المخصصة لاكتشاف مواهب الأطفال. وتأتي هذه الخطوة بعد تجربتها السابقة الناجحة في لجان تحكيم برامج مشابهة، وهو ما يعكس ثقة القيّمين بالبرنامج بقدرتها على تقديم خبرتها الفنية وتوجيه الأصوات الصغيرة نحو النجاح.



