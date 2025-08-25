نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش هسيب حقي".. حسام حبيب يعلق على الشائعات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام حبيب عن ندمه الشديد لمحاولته التدخل في إصلاح العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وأسرتها خلال فترة ارتباطهما، خلال بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر «إنستجرام».

تصريحات حسام حبيب





وقال حسام حبيب: "غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها، ومش هسيب حقي.. كفاية كده وبلاش حد يعمل تريند على حسابي".



واختتم: "الكلمة الطيبة صدقة، وبلاش الناس تقول كلام يوجع من غير سبب".

كما كشف حسام حبيب عن تعرض شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وقال: "بقالي 4 سنين بيطلع عليا شائعات وأنا دلوقتي في بيتي بالتجمع والشخص اللي بيسرب تحقيقات نيابة وبيحاول يشوه صورتي ده مريض ومعرفش ليه بيعمل كده".

وأضاف: "شيرين عبد الوهاب تعبانة جدًا ولكن هترجع لجمهورها قريبًا وخايف من ضغط الناس عليا ولكن فيه شخص هو اللي بيحاول دائمًا يشوه صورتي ولما كنت بتخانق مع شيرين كان بسبب نفس الشخص".



واستكمل حسام قائلًا: "شيرين بقالها كتير بتتعرض للظلم ونفسي ترجع تاني مرة أخرى وأقرب الناس لشيرين بتحاول توقعها ومعرفش ليه بيعملوا كده فضلًا على وجود لجان إلكترونية كتير بتحاول تهد فيها'.