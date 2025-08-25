نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي تكشف عن رغبتها في الغناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن رغبتها في الاستمرار في عالم الغناء، مشيرةً إلى أنها تشعر بسعادة فيه أكثر من التمثيل، خلال تصريحات تليفزيونية.

تصريحات لقاء الخميسي

وقالت لقاء الخميسي: "بقالي سنين بتكلم في موضوع إني عايزة أغني واختفيت فعلا 3 سنين، ودلوقتي بدور على كلمات أغاني علشان فعلًا حاسة إني عايزة أغني".

وتابعت لقاء الخميسي: "بتبسط وأنا بغني أكثر من التمثيل وبحضر حاجات الفترة دي".

آخر أعمال لقاء الخميسي



وعلى جانب آخر، تشارك لقاء الخميسي حاليًا في مسرحية "الملك وأنا"، وهي من إنتاج البيت الفني للمسرح، ومن إخراج محسن رزق، وبطولة فريد النقراشي، هدي هاني، خالد إبراهيم، علاء عيد، نور الشرقاوي، هبة محمد، طارق مرسي، أشرف شكري، وهي أشعار عادل سلامة، وألحان عصام كاريكا.