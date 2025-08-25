"هقف جنب شيرين ومش هسيبها" أول تعليق لـ حسام حبيب بعد أزمته الأخيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الفنان حسام حبيب عن تمسكه بمساندة الفنانة شيرين عبدالوهاب، رغم الخلافات التي شغلت الرأي العام بينهما في الفترة الماضية، مؤكدًا أنه يشعر أن الحب ما زال موجودًا بينهما، خلال بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تصريحات حسام حبيب



وقال حسام حبيب: "هقف جنب شيرين ومش هسيبها لحد ما ترجع للساحة الفنية من جديد، واللي يهمني دلوقتي إن الجمهور يدعمها"، مضيفًا: "أقوى حاجة في الدنيا هي العِشرة".

كما كشف حسام حبيب عن ندمه الشديد لمحاولته التدخل في إصلاح العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وأسرتها خلال فترة ارتباطهما، حيث قال: "غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها، ومش هسيب حقي.. كفاية كده وبلاش حد يعمل تريند على حسابي".



واختتم: "الكلمة الطيبة صدقة، وبلاش الناس تقول كلام يوجع من غير سبب".