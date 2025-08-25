نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سعد يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل الإجراءات الطبية التي خضعت لها الفنانة أنغام، خلال وعكتها الصحية التي سافرت على إثرها إلى أحد المستشفيات المتخصصة خلال إجراء جراحة في البنكرياس في مدينة ميونخ بـ ألمانيا، وذلك خلال لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك.

تصريحات محمود سعد

وقال محمود سعد: "في قصتي مع أنغام دي معلومات أنا باخدها من أنغام مش الدكتور بتاعها، يا إما أنغام يا مديرة أعمالها وبيكون جنبها أنغام وبسمعها بتقول آه، الأخبار مفيش مجال أنها تكون تأليف، واللي حصل كالآتي: في البداية عملت عملية دخلوا أنبوب من الفم وشالوا جزء من الكيس على البنكرياس".

وأضاف: "قالوا ليها هنتابع لو مفيش تغير تروحي بلدك ولو في تغير نشيله والكيس على البنكرياس بعد يومين من العملية كبر وقالوا نشيله ونشيل جزء من البنكرياس ومن 15 يوم عملت العملية ومفيش جرح في جسم أنغام".

وتابع سعد: “عملوا 3 فتحات لدخول أجهزة معينة ومنهم منظار لمدة 3 ساعات ونص حصل مضاعفات للعملية متوقعة والبنكرياس كان بيطلع حاجة وتعاملوا بحرفية والألم تراجع ومرجعتش تاني للعناية المركزة ومن وقت العملية بتاكل طبيعي، وإحنا في انتظار الإفراج عن أنغام من ميونخ والأزمة عدت وأنغام في حالة من الانسجام بسبب الحب الكبير اللي شافته من جمهورها، ولما ترجع مصر هي هتحكي ليكم بنفسها”.