حسام حبيب: "شيرين تعبانة وهترجع لجمهورها قريبًا"

أحمد جودة - القاهرة - علق المطرب حسام حبيب على تعرض شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، كما كشف كواليس شائعات القبض عليه، من خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور حسام حبيب



وقال حسام حبيب: "بقالي 4 سنين بيطلع عليا شائعات وأنا دلوقتي في بيتي بالتجمع والشخص اللي بيسرب تحقيقات نيابة وبيحاول يشوه صورتي ده مريض ومعرفش ليه بيعمل كده".

وأضاف: "شيرين عبد الوهاب تعبانة جدًا ولكن هترجع لجمهورها قريبًا وخايف من ضغط الناس عليا ولكن فيه شخص هو اللي بيحاول دائمًا يشوه صورتي ولما كنت بتخانق مع شيرين كان بسبب نفس الشخص".



واستكمل حسام قائلًا: "شيرين بقالها كتير بتتعرض للظلم ونفسي ترجع تاني مرة أخرى وأقرب الناس لشيرين بتحاول توقعها ومعرفش ليه بيعملوا كده فضلًا على وجود لجان إلكترونية كتير بتحاول تهد فيها'.