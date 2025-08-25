نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارجو روبي وكولين فاريل يخوضان مغامرة زمنية في فيلم رومانسي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد النجاح العالمي الذي حققته بفيلم Barbie، تعود النجمة الأسترالية مارجو روبي إلى صالات السينما لتشارك الممثل الأيرلندي كولين فاريل بطولة فيلم فانتازي رومانسي يحمل اسم A Big Bold Beautiful Journey.

الفيلم من المقرر طرحه في 18 سبتمبر المقبل بأستراليا، ويصل إلى دور العرض في الولايات المتحدة وكندا يوم 19 من الشهر نفسه.

وتدور أحداث العمل حول سارة وديفيد، شخصين يلتقيان بالصدفة في حفل زفاف، لكن سرعان ما يجدان نفسيهما في رحلة استثنائية عبر بوابات زمنية سحرية، تقودهما إلى لحظات مؤثرة من ماضيهما، بحثًا عن فهم قراراتهما وإمكانية إعادة رسم مستقبلهما.

ويشارك في البطولة بجانب روبي وفاريل عدد من النجوم البارزين مثل كيفن كلاين، فيبي والر-بريدج، جودي تيرنر-سميث، وبيلي ماجنوسن.

مارجو روبي وصفت الفيلم بأنه "الأكثر سحرًا" في مسيرتها الأخيرة، بينما أكد كولين فاريل أن التجربة تحمل طابعًا من "التعافي العاطفي"، مما يجعلها رحلة مليئة بالأمل والرومانسية.