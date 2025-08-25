استراتيجية جديدة لشوتايم: إلغاء "Original Sin" والتركيز على موسم جديد من "Dexter: Resurrection"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة مفاجئة لعشاق الدراما العالمية، كشفت تقارير أجنبية عن تغييرات جذرية اتخذتها الإدارة الجديدة لشبكة شوتايم، بعد استحواذ شركة سكاي دانس على باراماونت جلوبال.

فقد قررت الشبكة إلغاء المشروع المقرر بعنوان Dexter: Original Sin، الذي كان من المفترض أن يستعرض أحداثًا سابقة في حياة "دكستر"، والاكتفاء بالتركيز على المسلسل الرئيسي Dexter: Resurrection، الذي يُعرض موسمه الأول حاليًا من بطولة النجم مايكل سي هول.

ووفقًا لما نشرته صحيفة Deadline، أوضح فريق استوديوهات باراماونت التلفزيونية بقيادة مات ثونيل أن الخطة الجديدة تقوم على تعزيز السلسلة الرئيسية فقط، حيث تم تكليف غرفة الكتاب بالفعل بالتحضير للموسم الثاني من Dexter: Resurrection حتى قبل عرض الحلقة الختامية من الموسم الأول، مع انتظار الموافقة النهائية على الميزانية.

الجدير بالذكر أن آخر نسخة من السلسلة حملت اسم Dexter: New Blood، والتي عُرضت أحداثها بعد عقد كامل من اختفاء البطل في إعصار لورا، حيث يعيش بهوية مزيفة داخل بلدة صغيرة تُدعى "آيرون ليك" في نيويورك، ليجد نفسه وسط أحداث مثيرة وصراعات غير متوقعة.

ويشارك في بطولة Dexter: New Blood إلى جانب مايكل سي. هول، كل من جوليا جونز، ألانو ميلر، جوني سيكوياه، جاك ألكوت، وكلانسي براون.