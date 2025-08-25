إيمان العاصي تستعد لـ "قسمة العدل" وتفتح صفحة جديدة في مشوارها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الفنانة إيمان العاصي هذه الفترة استعداداتها لانطلاق تصوير أحدث أعمالها الدرامية قسمة العدل، المقرر بدء أول مشاهده في العاشر من سبتمبر المقبل المسلسل يأتي بطابع اجتماعي إنساني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم رشدي الشامي، محمد جمعة، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، إيناس كامل وغيرهم.

إيمان العاصي تعود بهذا العمل بعد نجاحها اللافت في مسلسل برغم القانون الذي عرض العام الماضي، حيث قدمت دورًا مختلفًا حظي بإشادة الجمهور والنقاد على حد سواء، بمشاركة نخبة من الفنانين أبرزهم هاني عادل، رحاب الجمل، وليد فواز، إيهاب فهمي، وعايدة رياض.

وكانت العاصي قد غابت عن الموسم الرمضاني الماضي، بينما كانت آخر إطلالة لها على الشاشة الصغيرة من خلال شخصية مؤثرة في مسلسل جعفر العمدة الذي قاد بطولته محمد رمضان عام 2023 وحقق وقتها نسب متابعة مرتفعة.

أما على صعيد السينما، فقد عُرض لها مؤخرًا فيلم في عز الضهر إلى جانب النجم العالمي مينا مسعود، حيث جسدت دورًا محوريًا ضمن أحداث العمل الذي تناول صراع البطل حمزة الكاشف داخل أروقة المافيا الدولية بين ولائه لجذوره ورغباته في البقاء ضمن عالم محفوف بالمخاطر.

بهذا الاستعداد الجديد، تؤكد إيمان العاصي على استمرارها في التنقل بين أدوار متنوعة تجمع بين الدراما والتشويق، في مسيرة فنية تتطور بخطوات ثابتة نحو المزيد من النجاحات.