ياسمين رحمي تنتهي من "هند" وتفاجئ جمهورها بشخصية "يسرا" في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة ياسمين رحمي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن انتهاء رحلتها مع شخصية هند، لتبدأ صفحة جديدة مع شخصية مختلفة تمامًا تحمل اسم "يسرا"، التي وصفتها بالطيبة والمحبوبة والتي ستنال إعجاب الجمهور.

ياسمين كتبت لمتابعيها:"فركش قصة (هند).. هتشوفوني في شخصية (يسرا) الشخصية الطيبة اللي كلكم هتحبوها إن شاء الله."

المسلسل الجديد "ما تراه ليس كما يبدو" يشارك في بطولته ليلى أحمد زاهر وحازم إيهاب، من تأليف هند عبدالله، وإنتاج كي ميديا، وإخراج خالد سعيد. ومن المقرر عرضه بدءًا من الأسبوع المقبل على قنوات dmc، بالإضافة إلى منصتي Watchit وShahid.

بهذا الدور، تُواصل ياسمين رحمي تأكيد تميزها في اختيار أدوار متنوعة تُبرز قدراتها التمثيلية، وتجعلها دائمًا محل انتظار من جمهورها.