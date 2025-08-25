نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر KPop Demon Hunters يحقق مفاجأة كبرى ويتصدر إيرادات السينما الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي "KPop Demon Hunters" إنجازًا غير مسبوق بعد أن تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في خطوة وُصفت بالمفاجأة داخل صناعة السينما العالمية.

ورغم أن الفيلم سبق طرحه عبر منصة نتفليكس منذ يونيو الماضي، فإن الشركة أعادت إصداره مؤخرًا في نسخة "Sing-Along" التي تتيح للجمهور التفاعل والغناء مع الأغاني داخل صالات العرض، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال وتحقيق نتائج مبهرة.

ووفقًا للتقارير الأولية، فقد جمع الفيلم ما بين 18 و20 مليون دولار خلال يومي السبت والأحد فقط، متفوقًا على فيلم الإثارة "Weapons" الذي لم تتجاوز إيراداته 15.6 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن عروض الفيلم كانت محدودة للغاية، حيث لم يتخطَّ عدد دور العرض 1700 دار سينما في الولايات المتحدة وكندا، ومع ذلك جاءت الإيرادات لتؤكد الشعبية الكبيرة التي لا يزال يحظى بها العمل حتى بعد طرحه عبر المنصة الرقمية.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ نتفليكس التي ينجح فيها أحد إنتاجاتها في احتلال المركز الأول بشباك التذاكر الأمريكي، وهو ما يعكس نجاح التجربة الجديدة التي جمعت بين انتشار المنصات الرقمية وسحر العرض السينمائي المباشر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي موسيقي حول فرقة فتيات كورية تخوض مغامرات مثيرة لمواجهة الشياطين مستخدمة موسيقاها الفريدة، ليجمع العمل بين أجواء الإثارة والحركة من جهة، والطابع الغنائي والتفاعلي من جهة أخرى.