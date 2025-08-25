فن ومشاهير

دياب يودّع الصيف بـ "بالسلامة والله يسهله".. ويستعد لـ "هيروشيما" مع أحمد السقا

القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

أعلن المطرب دياب عن طرح أحدث أغنياته بعنوان "بالسلامة والله يسهله"، والمقرر إصدارها عبر جميع المنصات الموسيقية مساء الثلاثاء في تمام السادسة،وشارك دياب جمهوره بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلنًا موعد الإطلاق برسالة قصيرة: "بالسلامة والله يسهله يوم الثلاثاء الساعة ٦ مساء على كل المنصات".

ولم يكتفِ دياب بالموسيقى، بل يستعد لدخول السينما من خلال فيلم "هيروشيما" الذي يبدأ تصويره خلال أغسطس الجاري، ليجمعه لأول مرة مع النجم أحمد السقا، في عمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، وبمشاركة حنان مطاوع وياسمين رئيس وناهد السباعي، ما يجعله من أبرز الأفلام المنتظرة في الموسم المقبل.

كما يواصل دياب تحضير مسلسله الجديد "بينج كلي" تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، حيث تُجرى حاليًا تجهيزات مواقع التصوير، فيما لم يُعلن بعد عن باقي فريق العمل.

ويطل دياب أيضًا كضيف شرف في فيلم "صقر وكناريا" مع محمد إمام وشيكو، بينما كان آخر أعماله الدرامية مشاركته في مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

