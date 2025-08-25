هل تم القبض على حسام حبيب والده يكشف المستور عنه

القاهرة - محمد ابراهيم -

انتشرت خلال الساعات الماضية موجة من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن الفنان حسام حبيب تم القبض عليه بتهمة تتعلق بالمخدرات هذه الأخبار التي تداولها البعض بسرعة أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة مع ارتباط اسم حسام حبيب مؤخرًا بملف عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب، الأمر الذي جعل اسمهما يتصدر محركات البحث.

لكن أسرة حسام حبيب سارعت إلى نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الهدف من نشر مثل هذه الأكاذيب هو إثارة البلبلة وتشويه صورة الفنان دون أي دليل أو أساس.

ولم يتوقف الجدل عند هذه النقطة، بل تصاعد أكثر بعد البيان الرسمي الذي أصدره محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي أكد فيه عودتها مرة أخرى إلى حسام حبيب، وهو ما قوبل بتساؤلات كثيرة من الجمهور، خاصة مع وجود أطراف لا ترغب في عودتهما.

وفي أول تعليق مباشر منه، خرج حسام حبيب لينفي بشكل قاطع وجود أي نية للعودة إلى شيرين، موضحًا أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة فقط. وأضاف: "كل ما يُقال حول ارتباط جديد مجرد شائعات لا أساس لها، يروج لها البعض بدافع الكراهية والبحث عن إثارة الجدل".

وأكد الفنان أن ترديد مثل هذه الأكاذيب لن يؤثر على مسيرته الفنية أو على حياته الشخصية، مشددًا على أنه اعتاد تجاهل تلك الشائعات التي تتكرر من وقت لآخر، وأن الحقيقة دائمًا ما تنكشف أمام الجمهور.

وبين نفي أخبار القبض عليه، وحسمه لجدل العودة إلى شيرين، يضع حسام حبيب حدًا واضحًا أمام ما يُثار حوله مؤخرًا، مؤكدًا أن الشائعات مهما تكررت لن تنال من استقراره أو علاقته الودية بالفنانة شيرين عبد الوهاب.