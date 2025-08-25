أنغام تتجاوز أزمتها الصحية.. تعود إلى القاهرة قريبًا بعد نجاح الفحوصات

القاهرة - محمد ابراهيم -

طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام بشأن حالتها الصحية، مؤكدًا أن وضعها مستقر وأن نتائج التحاليل الأخيرة جاءت مطمئنة.

وقال سعد، في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه تواصل مع راندا رياض مديرة أعمال أنغام، التي أكدت له أن مرحلة الخطر انتهت وأنها ستغادر مدينة ميونيخ الألمانية قريبًا متجهة إلى القاهرة بعد فترة علاج ناجحة.

وأشاد الإعلامي بتاريخ أنغام الفني ومكانتها الكبيرة لدى الجمهور العربي، مثمنًا الدعم الكبير الذي حظيت به من جمهورها في أزمتها الصحية الأخيرة.

وكانت أنغام قد أجرت عمليتين جراحيتين في ألمانيا بعد اكتشاف ورم حميد في البنكرياس، إحداهما بالمنظار والأخرى أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي من الورم. ومع نجاح العلاج واستقرار حالتها، تستعد الفنانة للعودة إلى مصر في الأيام المقبلة.