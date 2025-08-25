ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يتساءل عن سر التغيير

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعلت الفنانة ريهام حجاج مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، حيث بدت بإطلالة أنيقة ولافتة أظهرت خسارتها للوزن بشكل واضح، وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها الذين انهالت تعليقاتهم معبرين عن إعجابهم بجمالها ورشاقتها.

وظهرت ريهام بفستان أبيض مزين بنقاط سوداء، نسّقته مع إكسسوارات ذهبية أضفت لمسة من الرقي على مظهرها. واعتبر كثير من جمهورها أن إطلالتها هذه تُعد واحدة من أبرز إطلالاتها الأخيرة، خاصة مع التغيير الملحوظ في ملامحها.

أعمالها الدرامية

من ناحية أخرى، تواصل ريهام حجاج التحضير لعرض مسلسلها الجديد "أثينا"، الذي تقدم فيه شخصية صحفية تخوض رحلة مثيرة مليئة بالتحديات بعد اعتزالها العمل كمراسلة حربية بسبب إصابة تتعرض لها.

المسلسل يتطرق إلى قضايا نفسية شائكة، أبرزها تأثير الحروب والضغوط الحياتية على الشباب، وخطورة الانسياق وراء الأفكار السلبية. ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

"أثينا" من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، في أول تعاون لهما مع ريهام حجاج، بعد نجاحها في تجارب سابقة مع المخرج سامح عبد العزيز والكاتب أيمن سلامة.