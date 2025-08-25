منذر رياحنة: الجنون ليس غياب العقل بل حضوره الأكثر قسوة

القاهرة - محمد ابراهيم - "روحي فيك".. منذر رياحنة يغوص في جحيم الاضطراب النفسي ويبرع في تشريح العقل البشري

في عمل درامي جديد يضيف إلى رصيده الفني محطة مميزة، يقدّم النجم الأردني منذر رياحنة أداءً لافتًا في حكاية "روحي فيك"، ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي يُعرض حاليًا على قناة أبو ظبي.

يجسّد رياحنة شخصية مريض نفسي في إطار من الرعب النفسي والتشويق، حيث يمتزج الواقع بالخيال، وتتداخل الحدود بين العقل والوهم.

بأداء صادق وعميق، استطاع رياحنة أن يخطف أنظار الجمهور، مجسدًا شخصية إنسان يعاني من اضطرابات نفسية، وضعته في صراع دائم مع ذاته ومحيطه. لم يقدّم المريض النفسي كحالة معزولة، بل كإنسان مليء بالتناقضات، قادر على لمس قلوب المشاهدين وإثارة تساؤلاتهم حول معنى العقل والجنون، والحقيقة والخيال.

في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، تحدث منذر رياحنة عن تجربته في هذا الدور قائلاً:"البحث عن الهوية هو أول وأهم مراحل البحث في علم التمثيل وبعدها تأتي التفاصيل الأخرى. ولكن ماذا لو كانت هذه الشخصية قد سُلبت منها الهوية؟ ماذا لو أصبحت ترى كل شيء من زاوية لا تنتمي لأي منطق أو عقل؟"

وأضاف:"في هذا العمل، كانت رحلتي مختلفة رحلة إلى أعماق العقل البشري العقل الذي يظنه البعض غائبًا خلف جدران مستشفى الأمراض النفسية، بينما هو في الحقيقة حاضر، ولكن بمنطق آخر حاولت أن أعيش الحالة لا كجنون، بل كعقل يبحث عن معنى آخر للحياة، معنى قد لا نفهمه في واقعنا المعتاد."

واستشهد رياحنة خلال تحضيره للشخصية بأفكار فرويد وابن خلدون، قائلاً:"استندت في بناء الشخصية إلى رؤية فرويد الذي يرى أن اللاوعي خزان للرغبات والصراعات التي تشكّل سلوك الإنسان. فالمريض هنا لا يفقد عقله، بل يغرق أكثر فأكثر في لاوعيه وفي المقابل، استعنت بابن خلدون، الذي يعتبر أن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن فصله عن محيطه. من هنا، فإن هذه الشخصية ليست مجرد حالة فردية، بل انعكاس لأمراض المجتمع أيضاً."

وختم حديثه بتأمل عميق:"وأنا أؤدي الشخصية، كنت أُحدّث عقلي في مكان يظنه الآخرون بلا عقل. كأنني أقول: الجنون ليس غياب العقل، بل أحياناً حضوره في أقسى وأصدق أشكاله."

يُذكر أن حكاية "روحي فيك" من تأليف أحمد عثمان، وإنتاج أحمد عبد العاطي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتشارك في بطولتها إلى جانب منذر رياحنه، كل من عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، وريم رؤوف، وغيرهم.

المسلسل يتكون من 40 حلقة، موزعة على 4 حكايات، كل حكاية تمتد لـ10 حلقات، بأبطال وقصص مختلفة.