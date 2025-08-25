حفل هيفاء وهبي في بيروت.. نجاح جماهيري وإبهار استثنائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت النجمة هيفاء وهبي حفلًا مكتمل العدد في العاصمة اللبنانيّة بيروت، وهو الموعد الّذي انتظره جمهور محبوبة الجماهير بفارغ الصبر ونفذت تذاكره قبل أيامٍ من الحفل الّذي أُقيم في Forum De Beirut بمشاركة النجم المصري محمد رمضان، ومن تنظيم شركتي TMG وGMH.

وفي التفاصيل، رحّب الجمهور بحرارة بالنجمة هيفاء وهبي من خلال هتاف اسمها قبل دقائق من اعتلائها المسرح، أمّا تفاعُل الآلاف مع أغنياتها طيلة الحفل ودون توقّف فقد أسر قلبها، وعبّرت عن محبّتها الكبيرة للجمهور اللبناني بأجمل عبارات التقدير.

وقدّمت هيفاء وهبي على المسرح مجموعة من أجمل أغنياتها، نذكر منها: أنا هيفا، أهضم خبرية، فاكرني، سنرى، وصلتلها، ست البنات، الواوا، وغيرها. كما غنّت هيفاء أغنيتها الجديدة "توأم حياتي" للمرّة الأولى على المسرح بعد يومٍ واحدٍ فقط من إطلاقها، وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامح كريم وتوزيع عمر صباغ.

وتخلّل الحفل لوحات فنيّة مُبهرة وضخامة إنتاجية، بالإضافة إلى حرفيّة كبيرة على صعيد الإبهار البصري والسمعي وصولًا إلى التنظيم رغم الأعداد الهائلة التّي حضرت هذه الأمسية الإستثنائيّة بكل المقاييس.

وتحوّل حفل هيفاء وهبي إلى الحدث الأبرز ليل يوم السبت في لبنان وتصدّر الترند بسبب كثافة المنشورات الّتي تناقلها الحضور عبر منصّات التواصل الاجتماعي، لتكتب هيفاء فصلًا جديدًا من نجاحات حفلاتها الجماهيريّة.