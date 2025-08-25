لقاء الخميسي تحتفل بالعرض الخاص للفيلم المدبلج للمصرية “سباق الأبطال في أوروبا”

القاهرة - محمد ابراهيم - النجمة لقاء الخميسي تحتفل بالعرض الخاص للفيلم العالمي المدبلج للمصرية “سباق الأبطال في أوروبا” (Grand Prix of Europe)، بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن والإعلام، في أجواء احتفالية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

فيلم Grand Prix of Europe هو عمل رسوم متحركة عائلي، تدور أحداثه في أجواء مليئة بالإثارة والكوميديا حول سباقات السيارات في أوروبا، حيث يخوض مجموعة من المتسابقين الشباب تحديات صعبة لتحقيق حلمهم في الفوز بالبطولة الكبرى. القصة تمزج بين المغامرة وروح الدعابة والرسائل الإنسانية عن التعاون والإصرار على النجاح.

النسخة العربية جاءت بلمسة خاصة عبر أداء صوتي لعدد من النجوم، على رأسهم الفنانة لقاء الخميسي التي تجسد صوت سيندي، وتعود من خلاله إلى عالم الدبلجة بعد فترة غياب طويلة، حيث سبق وقدمت أصواتًا شهيرة في أفلام ديزني العالمية مثل مولان، الأميرة بل في “الجميلة والوحش”، وجين في “طرزان”.

وضم فريق الأصوات نخبة مميزة من الفنانين:

• نديم خالد… إد

• آية حمزة… إدا

• لقاء الخميسي… سيندي

• أحمد خيري… ريتشارد

• وليد الزين… هورهيه

• عهود الزين… دور مساعد

• معتز الشاذلي… باكلي

• سامح عيسى… ماجنس

• عبدالحميد عماد… دور مساعد

• عمرو العباسي… بيري

• أحمد السلكاوي… إنزو

• لبنى ونس… روزا

• ليلى فراس… دور طفلة

• هايدي سيد… دور مساعد

الفيلم من إخراج أدهم سيد، والإشراف الفني على الدبلجة هايدي صقر، بينما تولى تسجيل الصوت مهندس الصوت مارك ممدوح.

وأكد فريق العمل أن الفيلم يهدف لتقديم تجربة مختلفة وممتعة للأسرة العربية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة الفنية في الأداء الصوتي والدبلجة