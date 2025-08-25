تفاصيل الحلقة الثانية من "Just You": رسائل غامضة وحريق يهز الأحداث

القاهرة - محمد ابراهيم - جاءت الحلقة الثانية من حكاية "Just You" بطولة الفنانة تارا عماد، ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، محملة بمزيد من الغموض والتشويق، حيث واصلت شخصية "سارة" (تارا عماد) مواجهة ألغاز مرعبة بين رسائل مجهولة وحوادث غريبة قلبت حياتها رأسًا على عقب.

بدأت الحلقة باستكمال المشهد الغامض من نهاية الحلقة الأولى، حيث علقت "سارة" داخل الأسنسير في مبنى الجريدة وسط حالة من الرعب، وظل الأسنسير يتلاعب بها بين الأدوار قبل أن يتوقف فجأة، ليعثر عليها زملاؤها مرعوبة على الأرض. يسندها "سليم" (عمرو جمال) قبل أن تفقد الوعي.



يقوم سليم بتوصيلها إلى منزلها، وهناك يلتقي والدتها (وفاء صادق) التي تعاتبه وتؤكد أن ابنتها لا تحتاج هذا العمل، مطالبة إياه بالاهتمام بها.

تزورها صديقتها "نهى" (وئام وجدي) في محاولة لتهدئتها بعد أن روت لها سارة قصة الرسائل الغامضة التي تصلها من رقمها الشخصي على "واتس آب".

تفكر نهى في تفسير عقلاني، فتقترح أن يكون هناك من يتعمد تخويفها من خلال افتعال أعطال الأسنسير والسيارة وانقطاع الكهرباء. وتنصحها بخطوتين:

1. مراجعة طبيب نفسي.

2. تسليم اللاب توب والموبايل لمهندس الـIT في الجريدة للتأكد من عدم وجود اختراق.

المواجهة مع الطبيب النفسي

تقرر سارة الذهاب لطبيب نفسي، لكنها تكتشف غيابه، وبعدها تتحدث معه هاتفيًا حيث يسألها إن كانت تشعر بأنها مراقبة أو أن هناك من يحاول إيصال رسالة إليها. تعترف له بأنها ترى رسائل تختفي بعد قراءتها، وأن كل ما يرد فيها يتحقق على أرض الواقع، وترفض الحديث عن ماضيها المؤلم.

مفاجأة مع سليم وتوتر مع الصديقة

تتفاجأ سارة بسليم يراقبها أمام العيادة فتتهمه بعدم الاحترام وتعتقد أن صديقتها هي من أخبرته بمكانها، لكن الأخيرة تنفي. وفي الوقت ذاته، يكتشف مهندس الـIT أن جهازها سليم تمامًا ولا يوجد اختراق، لتزداد حيرة سارة.

أسرار في غرفة التحكم

في مشهد غامض، يظهر مهندس الـIT "عامر" يدخل غرفة التحكم في الجريدة ليضع شيئًا مريبًا، وتشاهده سارة من خلال زجاج المكتب، فيزيد الشك من حولها.

مشهد مؤثر مع الأم

تعود سارة إلى منزلها لتجد والدتها بانتظارها، وتتحدث معها عن فقدان والدها، لتكشف مشاعرها المؤلمة بأنها لم تشبع من وجوده في حياتها، في مشهد إنساني مؤثر أظهر العلاقة العاطفية العميقة بين الابنة ووالدتها.

رسالة جديدة وحفل عيد الميلاد

تتلقى سارة رسالة جديدة من رقمها تقول "نار"، فتأخذ "سكرين شوت" لكنها تختفي فجأة من هاتفها، لتنهار أمام صديقتها التي تحاول تهدئتها وتقنعها بالذهاب إلى عيد ميلاد إحدى صديقاتها لإثبات أنها طبيعية أمام الناس.

في الحفل، تتعرض سارة لنظرات غريبة من الحضور، ويجلس سليم بجانبها محاولًا مصارحتها بمشاعره، بينما تحاول هي الابتعاد عنه. وفي لحظة توتر قصوى، يصلها اتصال جديد من الرقم الغامض بنفس الكلمة: "نار".

وبعد ثوانٍ، يندلع حريق هائل في الحفل، لينتهي المشهد على ذروة مشوقة وصادمة للجمهور.