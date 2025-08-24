نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان حامد ضيف شرف مهرجان بردية السينمائى فى دورة تحمل اسمه والده الكاتب الكبير وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور" أحمد هَنو" وزير الثقافة، والدكتورة" مايا مرسى "وزيرة التضامن أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير "وحيد حامد" إن ضيف شرف حفل الافتتاح هو نجله المخرج الكبير "مروان حامد"، والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 فيلم من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى.

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن.



هذا وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية، ومن ضمن الحضور كل من السفير الآرمينى والملحق الثقاقى اليونانى ينى ميلا، والملحق الثقافى التشيكى، ورئيس المركز الثقافى الإيطالى، والملحق الثقاقى الأسبانى.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة" كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولًا إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير "مجدى أحمد على"، والموسيقار الكبير "خالد حماد"، والمصور السينمائى الكبير "سمير فرج"، والنجم" محمد فهيم"، والفنان السورى "فراس نعناع"، ومنصب مدير المهرجان فى دورته الثانية الناقد الفنى" أحمد سعد الدين".