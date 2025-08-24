نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجم محمد إمام يُخاطر بحياته لإنقاذ الأطفال في الدراما الإجتماعية "لمعي القُط" يوميًا على MBC مصر2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطل النجم محمد إمام عبر الدراما الإجتماعية "لمعي القُط"، الذي تبدأ قناة MBC مصر2 عرضه يوميًا بداية من غدًا "الإثنين" في تمام الثامنة مساءً.

تدور أحداث مسلسل "لمعي القُط"، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار، ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتي لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة.

مسلسل "لمعي القُط"، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.

يُعرض مسلسل "لمعي القُط" على " MBCمصر2" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 25 أغسطس 2025 الساعة 8:00 مساءً.