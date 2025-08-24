مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يطلق ورشة عصام السيد لتأهيل موجهي المسرح المدرسي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام ورشة تدريبية متخصصة يقدمها المخرج الكبير عصام السيد، ضمن الأنشطة المصاحبة للدورة الثالثة من المهرجان، والذي من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل.

وتستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام متتالية (28 – 30 أغسطس) بمقر أكاديمية الفنون، وتستهدف تأهيل أخصائي وموجهي المسرح المدرسي، من خلال برنامج تدريبي متكامل يمكنهم من إخراج أعمال مسرحية موجهة للطفل والمسرح المدرسي على درجة عالية من الإتقان والجودة، ويشارك بالتدريب في الورشة أيضًا الدكتورة فيفي أحمد عبد المجيد، أستاذ الإخراج المسرحي للطفل، لتقديم خبراتها الأكاديمية والتطبيقية في هذا المجال، ويتم التقديم للورشة من خلال الاستمارة المتاحة على هذا الرابط: https://forms.gle/gmgNfNE4zLfekvnu8

وأكدت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصها على مد فعاليات المهرجان على مدار العام، باعتبارها نشاطًا تأسيسيًا يسبق انطلاق الدورة الثالثة للمهرجان.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يرأسه شرفيًا الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون ونقابة المهن التمثيلية.