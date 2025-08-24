فن ومشاهير

ريهام عبد الغفور أفضل ممثلة دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 13

0 نشر
0 تبليغ

  • ريهام عبد الغفور أفضل ممثلة دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 13 1/4
  • ريهام عبد الغفور أفضل ممثلة دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 13 2/4
  • ريهام عبد الغفور أفضل ممثلة دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 13 3/4
  • ريهام عبد الغفور أفضل ممثلة دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 13 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - تكريم ريهام عبد الغفور بمهرجان همسة للاداب والفنون فى دورته الــ 13 سبتمبر المقبل

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانه  « ريهام عبد الغفور » أفضل ممثلة دراما عن دورها بمسلسل " ظلم المصطبة " لجنة تحكيم  ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 13،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

eba0a209cb.jpg

وعقدت لجنة التحكيم  الدرامي بمهرجان همسه للاداب والفنون فى دورته الــ 13  لاختيار الأعمال الفائزه في السباق الرمضاني 2025.

bba6b4c468.jpg

وضمت لجنة التحكيم كلا من رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصرى، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، المخرج حسام الدين صلاح، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والفنانة مي حسن مدير العلاقات العامة للمهرجان، والمخرج القدير إبراهيم الشوادي. 
َ
وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات صحفيه دارت مناقشات كثيرة حول الأعمال التي شاركت في السباق الرمضاني 2025. 

وأضاف الحصرى شهدت المناقشات حالات تباين الاراء في كل المجالات وإن إجتمع الجميع في النهاية على الأسماء التي تستحق الفوز والتكريم في المهرجان في دورته الــ 13.

48caa1005e.jpg

وقد أعلن الكاتب فتحي الحصرى عن نتائج إستفتاء الجمهور للدورة الـــ 13 منذ ايام.

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل"، ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا