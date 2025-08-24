كريم محمود عبدالعزيز يشارك في السباق الرمضاني 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان كريم محمود عبدالعزيز علي مسلسل جديد من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026.

أحدث أعمال كريم محمود عبدالعزيز

ومن ناحية اخري، تعاقد كريم محمود عبدالعزيز خلال الفترة الماضية على فيلم طلقني، وتشاركه بطولته دينا الشربيني، وتدور أحداث العمل حول شاب يطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة وهو ما يدفعه ليطلب منها بيع منزلهم لكي تنقذه من السجن، فتوافق على الوقوف بجانبه.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز هو مسلسل خالد نور وولده نور خالد، ودار في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، يناقش الخلافات الزوجية، والعمل من بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، شريف رمزي، آية سماحة، دنيا ماهر، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وحمزة العيلي، والعمل ومن تأليف كريم كمز، وإخراج محمد أمين.

وأيضا حقق نجاحا كبيرا بمسلسل مملكة الحرير، ويضم مجموعة من النجوم هم، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة، العمل من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل مملكة الحرير

ومسلسل مملكة الحرير يتناول صراع الأشقاء، ويظهر من خلاله كريم بشخصية مختلفة يجمع بها بين الأكشن والكوميديا معًا، حيث يدخل فى العديد من الأزمات مع أشقائه خلال أحداث المسلسل، فيما تظهر أسماء أبو اليزيد بشخصية أميرة من زمن قديم.