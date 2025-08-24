لهذا السبب.. محمد صبحي مطلوب علي جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد صبحي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشب حريق داخل فيلاته صباح اليوم، بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة علي الحريق دون اى إصابات.

سبب تصدر محمد صبحي التريند

ونشب صباح اليوم حريق داخل فيلا محمد صبحي بطريق مصر إسكندرية، بمدينة 6 أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، والسيطرة على الحريق وإطفاءه، وايضا قد اندلع من قبل حريق في مسرح محمد صبحي، بقرية سمبل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم السيطرة على الحريق وإطفاءه.

الحالة الصحية لـ محمد صبحي

سبق، تعرض محمد صبحي خلال الأيام الماضية لأزمة صحية مفاجئة ونُقل إلى المستشفى، وذلك نتيجة للإجهاد بسبب العمل المتواصل ولكن طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهوره على حالته الصحية، وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc: الأمور مستقرة وهو مبيرحمش نفسه وبيبذل مجهود جبار في تجهيزات مسرحيته الجديدة وعمليات المونتاج، والتشخيص إرهاق ومجهود زيادة.

آخر أعمال محمد صبحي

وكان آخر أعمال محمد صبحي، مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك، التي عرضها عام 2022، وشاركه البطولة عدد من النجوم، منهم وفاء صادق، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، من تأليف مصطفي شهيب، وتصميم ديكورات محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، ومن موسيقى وألحان شريف حمدان.

وايضا شارك في مسرحية فارس يكشف المستور، من تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، الديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، الموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

تفاصيل مسرحية فارس يكشف المستور

تعد مسرحية فارس يكشف المستور من المسرحيات الكوميدية الغنائية الاستعراضية من بطولة محمد صبحي، ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.