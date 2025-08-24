اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل أزمة ثقة على قناة ON

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور اليوم عرض أولى حلقات مسلسل أزمة ثقة، بطولة هاني عادل، على قناة ON ومنصة WATCH IT.

موعد عرض أولى حلقات مسلسل أزمة ثقة

ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل أزمة ثقة على قناة ON ومنصة WATCH IT في تمام الساعة 7 ونصف مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية صباحًا و11 صباحًا.

أبطال مسلسل أزمة ثقة

ومسلسل أزمة ثقة، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة هاني عادل، نجلاء بدر، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، تامر فرج، إيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي، والعمل تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

قصة مسلسل أزمة ثقة

يدور في إطار تشويقي مثير، حول جريمة قتل يتورط فيها الأبطال، ويحاولون الفرار من تبعاتها، لتتصاعد الأحداث في صراع عائلي بسبب المال والخلافات بين الأشقاء، وكيف تتسبب هذه الخلافات في فقدان الثقة بين أفراد العائلة.

آخر أعمال هاني عادل

وكان آخر أعمال هاني عادل، مسلسل سراب، الذي جمعه بـ خالد النبوي، يسرا اللوزي، إنجي المقدم، أحمد وفيق، أحمد مجدي، دياموند بو عبود، محمد كيلاني، وجيهان الشماشرجي، والمسلسل تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

قصة مسلسل سراب

وتدور أحداثه من منظور سبع شخصيات مختلفة، حيث يُختطف طفل صغير يُدعى سام، وعندما يظهر دون تعرضه لأي إيذاء، سرعان ما تبدأ الحقائق في الظهور أمام الوالدين، وتكون المسلسل من 6 حلقات.