العرض Off season.. قائمة أبطال مسلسل قسمة العدل لـ إيمان العاصي

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة إيمان العاصي خلال الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد قسمة العدل، من إخراج أحمد خالد، ومقرر عرضه في الـ Off season.

أبطال مسلسل قسمة العدل

وتضم قائمة أبطال مسلسل قسمة العدل بطولة: إيمان العاصي، رشدي الشامي، محمد جمعة، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، إيناس كامل، خالد كمال، ومن إخراج أحمد خالد.

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا الميراث والهبة والعطية، من خلال أحداث مستوحاة من المجتمع المصري في الصعيد والأرياف، مع التركيز على تفاصيل الطبقة المتوسطة.

آخر أعمال إيمان العاصي

وكان آخر أعمال إيمان العاصي هو فيلم في عز الضهر، من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، محمود حجازي، محمود البزاوي، من إخراج مرقس عادل، تأليف كريم سرور، وإنتاج الإخوة المتحدين، ويتناول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب.

وأيضا شاركت في مسلسل برغم القانون بجانب هاني عادل، وليد فواز، محمد القس، رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول محامية تعيش في مدينة بورسعيد تكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب، وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين، مما يدخلها في العديد من الأزمات.