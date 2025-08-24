الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الفنان حسام داغر عن وفاة الفنان بهاء الخطيب، مشيراً إلى أن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ أثناء ممارسته رياضة كرة القدم، وهو ما شكّل صدمة كبيرة للوسط الفني وأصدقائه المقربين.

وفاة الفنان بهاء الخطيب أثناء لعب كرة القدم وحسام داغر ينعاه بكلمات مؤثرة

ونعى داغر صديقه الراحل عبر حسابه الشخصى، ونشر صورة تجمعه به، معبّراً عن حزنه الشديد، وكتب: “ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا في إسكندرية, خلاص لا بقى في شتا ولا صيف ولا حاجة, الناس بتمشي فجأة إزاي كده”.

وأضاف داغر في منشوره: “يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة مات، أنا عقلي هيجراله حاجة, بهاء الجميل المحترم الطيب، أعرفه من وهو في مسرح الجامعة وقبل المعهد, لو أعرف أنك هتمشي فجأة كنت قابلتك، الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة”.

وأشار إلى أن بهاء الخطيب لم يكن فناناً فقط، بل كان ناجحاً في مجاله العملي إلى جانب التمثيل، وكان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية بين زملائه وأصدقائه.

يُشار إلى أن بهاء الخطيب كان من الوجوه الفنية التي بدأت من المسرح الجامعي وشارك في عدد من الأعمال الفنية إلى جانب عمله الأساسي خارج المجال الفني.