الرياض - كتبت رنا صلاح - أقيم حفل MBC في الساحل الشمالي، بحضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ضمن أجواء احتفالية شهدت تفاعلاً واسعاً من الضيوف.

نجوم الفن يتألقون في حفل MBC بالساحل الشمالي وإلهام شاهين تعلق: “تعاون مثمر دائمًا”

كانت الفنانة إلهام شاهين من أبرز الحاضرين، وقد شاركت جمهورها بصور من الحفل عبر حسابها، ظهرت خلالها برفقة مجموعة من النجوم، وعلّقت: “حفل الـ MBC وشاهد مع أجمل فنانين .. إن شالله دايما فناني مصر منورين كل الشاشات العربية .. وأهلا بكل أصدقائنا مسؤولي قناة MBC ومنصة شاهد .. تمنياتنا بكل التوفيق والتعاون المثمر بيننا دايمًا”.

كما نشرت الفنانة ليلى علوي صوراً من الحفل جمعتها بعدد من الفنانين، وسط تفاعل كبير من متابعيها على مواقع التواصل.

شهد الحفل حضور نخبة من النجوم، من بينهم: محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد زاهر، عصام السقا، إياد نصار، أحمد حاتم، كريم فهمي، عمرو محمود ياسين، رامز جلال، نرمين الفقي، كارولين عزمي، هشام ماجد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى خاطر، بشرى، حسن عسيري، أحمد رزق، هنا الزاهد، أمير المصري، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل “سيد الناس” من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد ونخبة من النجوم.