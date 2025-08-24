الرياض - كتبت رنا صلاح - أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً ضمن فعاليات حفلات ليالي مراسي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع فقرات الحفل التي تنوعت بين القديم والجديد من أغنياته.

تامر حسني يُشعل ليالي مراسي ويحتفل بنجاح “لينا معاد”

شارك تامر حسني في الحفل المطرب شامي، الذي صعد أولاً إلى المسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور، وقدم مجموعة من أغانيه الخاصة، ثم شارك تامر حسني دويتو ملكة جمال الكون الذي شهد تفاعلاً واسعاً من الحضور.

بعدها بدأ تامر حسني فقرته، حيث قدّم مجموعة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومه الجديد لينا معاد، الذي طرحه مؤخراً عبر المنصات الموسيقية.

ونشر حسني صوراً من الحفل عبر حسابه الرسمي ، وعلق قائلاً: “أمس من حفل مراسي مع حبيبي وأخويا النجم الكبير الشامي”.

يُذكر أن تامر حسني طرح ألبومه الجديد لينا معاد بالتزامن مع عرض فيلمه الأخير ريستارت، من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، وبطولته إلى جانب هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا وآخرين.

وكان حسني قد عبّر عن سعادته بتصدر أغنيات ألبومه التريند، مؤكداً أن النجاح جاء بعد مجهود كبير واستماع دائم لتعليقات الجمهور.