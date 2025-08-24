نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها فيلم "تسليم أهالي" عام 2022، عادت الفنانة دنيا سمير غانم بأحدث أعمالها السينمائية فيلم "روكي الغلابة"، محققة نجاحًا كبيرًا، وذلك فور طرحه بـ دور العرض السينمائية، لتزيح الستار عن جميع الأفلام وتتربع على المركز الثالث في شباك التذاكر.

وحقق فيلم "روكي الغلابة" إيرادات بلغت 936 ألفًا و756 جنيهًا جنيه، محتلًا المركز الثالث في شباك تذاكر السينمات.

قصة فيلم روكي الغلابة



وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.