بالصور.. شاهد كواليس شريف الشعشاعي في الجزء الثاني من "وتر حساس"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ حاليًا الفنان شريف الشعشاعي تصوير أحدث اعماله الدرامية "وتر حساس ٢" فالعديد من اللوكيشنات المختلفه وقد ظهر فالصور بلوك واستايل مختلف لشخصية د. عبد الرحمن الشهير ب "بيبو" الذي ظهر بها في الجزء الأول

والذي قد لاقت ردود فعل إيجابية بين العديد من رواد السوشيال ميديا.

تصريحات شريف الشعشاعي

وقد أضاف "شريف" أنه سعيد جدًا بهذا العمل وهذه الشخصية المركبة الذي ستكون مفاجأة كبري للجمهور والذي تغير مجري احداث العمل بطريقة مشوقة وغير متوقعه للجمهور سنشاهدها خلال حلقات الجزء الثاني من وتر حساس.

تفاصيل مسلسل “وتر حساس”

مسلسل "وتر حساس" مكون من ٤٥ حلقة حيث يضم العمل مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم غادة عادل، هيدي كرم، شريف الشعشاعي، كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى،وإلهام وجدي،محمد محمود عبد العزيز ومن تاليف امين جمال واخراج وائل فرج.



