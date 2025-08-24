نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يقترب من مليون.. إيرادات فيلم "الشاطر" لـ أمير كرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "الشاطر" نجاحًا هائلًا فور طرحه بدور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 971.713 جنيهًا، هذا جعله يتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر، ليتفوق على فيلم “روكي الغلابة” لـ دنيا سمير غانم.

أبطال فيلم الشاطر

"الشاطر" من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.



أحداث فيلم الشاطر



وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.