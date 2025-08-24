بعد وفاته.. بهاء الخطيب يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان بهاء الخطيب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن السيناريست محمود جامايكا وفاته.

وكتب عبر حسابه الشخصي كلمات مؤثرة قائلًا: "هتوحشني يا صاحبي.. يا أنضف خلق الله.. ما تغلاش على اللي خلقك.. بس الغفلة وحشة.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا بهاء.. صاحبي وأخويا وعشرة عمري في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله فهو في أمس الحاجة للدعاء".

نبذة عن بهاء الخطيب

وُلد بهاء الخطيب عام 1984، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج. كما عمل في مجالات متعددة بينها تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية.



شارك الراحل في عدد من الأعمال الفنية المميزة، أبرزها: صاحب المقام، عائلة الحاج نعمان 2، واحة الغروب، نصيبي وقسمتك، فاتن أمل حربي، ولعبة نيوتن.