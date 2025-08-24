تامر حسني يشعل حفله بمهرجان مراسي

القاهرة - محمد ابراهيم - حفلات موسم صيف 2025، أحيا مساء أمس الفنان تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان مراسي “ليالي مراسي”، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل ملحوظ من الحاضرين، وشاركه الشامي غناء أغنية ملكة جمال الكون.



وقدم تامر حسني مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

يذكر أن حفل النجم تامر حسني والشامي المنتظر الليلة، قد نفدت تذاكره قبل أسابيع بعد طرحها بساعات قليلة على موقع مراسي.

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”



يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، وغيرهم.