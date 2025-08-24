نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين تقلب الموازين بثلاثية جريئة بين الدراما والسينما في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة صابرين للعودة بقوة إلى الساحة الفنية في عام 2025، بعد فترة من الغياب عن الموسم الرمضاني الماضي، لتطل هذا العام بأكثر من وجه عبر مشاريع درامية وسينمائية تحمل طابع التنوع والجرأة.

فقد تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "المفتاح" من تأليف وإخراج مازن نيازي، وتبدأ تصويره قريبًا بالتوازي مع استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل.

كما تنضم إلى بطولة فيلم "سفاح التجمع" أمام النجم أحمد الفيشاوي، وهو عمل مثير للجدل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب يتناول واحدة من أشهر القضايا التي شغلت الرأي العام.

وعلى صعيد الدراما، تواصل صابرين تصوير مسلسل "خانة فاضية"، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج شادي أبو شادي، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم بينهم حسين فهمي، سليم الترك، مراد مكرم، دنيا المصري، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد في 2025.

وكان آخر أعمالها مسلسل "مسار إجباري" الذي عُرض في رمضان 2024 وشاركها بطولته عصام عمر وأحمد داش، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وقت عرضه.

بهذا التنوع بين أعمال تحمل طابع الإثارة والدراما الإنسانية، تفتح صابرين عامًا جديدًا مليئًا بالتحديات الفنية، لتثبت أنها قادرة على العودة بخطوات واثقة وأدوار تحمل أبعادًا مختلفة.