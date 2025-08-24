نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل موعد ومكان جنازة بهاء الخطيب في المقال التالي

أعلن الفنان كريم سرور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب، معبّرًا عن حزنه العميق وذهوله من الرحيل المفاجئ لزميله.

ومن المقرر أن تُشيّع جنازة الراحل اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحًا من مسجد خاتم المرسلين بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين محافظة الجيزة، حيث يودّعه الأهل والأصدقاء وزملاء المهنة إلى مثواه الأخير.

وكشف الفنان حسام داغر، الصديق المقرّب للراحل، عن تفاصيل الوفاة قائلًا إن بهاء سقط بشكل مفاجئ أثناء لعب كرة القدم، ما أدى إلى رحيله في لحظة صادمة. وكتب عبر حسابه: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة ومات؟ أنا عقلي هيجراله حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده؟"، مضيفًا أنه كان يخطط لقضاء وقت معه في الإسكندرية قبل أن تفاجئه الفاجعة.

من هو بهاء الخطيب؟

وُلد الفنان الشاب عام 1984، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يتجه لدراسة التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية. لم يقتصر نشاطه على الفن فقط، بل عمل أيضًا في تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية، ليعكس شخصية متعددة الاهتمامات والقدرات.

شارك بهاء في ورش فنية عديدة مع أسماء بارزة في المجال المسرحي، وتميز بموهبته المتنوعة التي مكنته من تحقيق حضور لافت في أكثر من مجال، تاركًا خلفه سيرة فنية وإنسانية يشهد لها كل من تعامل معه.

برحيله المفاجئ، فقدت الساحة الفنية شابًا موهوبًا جمع بين الموهبة والحلم والإصرار، ورسم لنفسه طريقًا واعدًا لم يكتمل.