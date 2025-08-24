نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يشعل الصيف بأغنية جديدة ويؤجّل حفله احترامًا للكينج محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النجم رامي جمال عن طرح أحدث أغانيه بعنوان مرتاح كده، والمقرر صدورها يوم الخميس المقبل عبر مختلف المنصات الموسيقية، لتكون بمثابة جرعة حماسية يقدّمها لجمهوره قبل نهاية موسم الصيف.

وشارك جمال متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام البوستر الرسمي للأغنية، مرفقًا بتعليق قال فيه: "مقدرش أتأخر عليكم، وحسيت إن الصيف بيخلص، فقولت نعمل شوية حماس مع بعض وننزل بالجديد"، في إشارة إلى حماسه الكبير لمشاركة العمل مع جمهوره.

وكان رامي جمال قد أصدر في يوليو الماضي ألبومه الأخير محسبتهاش، والذي تضمن 15 أغنية متنوعة لاقت تفاعلًا واسعًا، من بينها: تطلب حنية، محسبتهاش، كأنه مجاش، زي الخطاف، هات حضن، وقبلت التحدي.

وفي سياق آخر، أعلن جمال عن تأجيل حفله الغنائي بمهرجان العلمين، والذي كان مقررًا في 16 أغسطس الجاري بمشاركة النجم الكبير محمد منير، مؤكدًا أن قرار التأجيل جاء احترامًا للكينج بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب رامي جمال عبر إنستجرام: "ألف سلامة على الغالي الكينج محمد منير، الحفل ما ينفعش يتعمل من غيره. بعتذر للجمهور اللي حجز ورتب نفسه، وهنعلن عن الموعد الجديد بعد ما نطمن على صحته. دعواتكم له يقوم بألف خير".

بهذا الموقف، يجمع رامي جمال بين الحماس الفني تجاه أغنيته الجديدة، والوفاء الإنساني تجاه واحد من أبرز رموز الغناء في مصر والوطن العربي.