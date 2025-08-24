نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميلة عزيز لأنغام: دعواتي معكِ حتى تعودي لتُسعدي قلوبنا من جديد في المقال التالي

وجهت الفنانة جميلة عزيز رسالة محبة ودعم لزميلتها النجمة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أنها تتابع حالتها بالدعاء والرجاء بأن يمنحها الله العافية والطمأنينة.

وقالت جميلة:"إلى الغالية والعظيمة أنغام.. أسأل الله أن يشفيكِ ويخفف عنكِ كل ألم، وأن تعودي لنا بكامل صحتك وقوتك أنتِ حبيبة قلوب الملايين في العالم العربي، وكلنا ننتظر ابتسامتك وصوتك من جديد ألف سلامة عليكِ يا غالية، وربنا يقومك بخير وسلامة".

وتزامنت كلمات جميلة مع حالة ارتياح كبيرة بين جمهور أنغام، بعدما بدأت تظهر بوادر تحسّن واضح في صحتها عقب العملية الجراحية الدقيقة التي أجرتها مؤخرًا، حيث أكد مقربون منها أنها تستجيب للعلاج وتستعيد نشاطها تدريجيًا.

وقد كشفت محنة أنغام الأخيرة عن موجة حب صادقة من محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين لم يتوقفوا عن الدعاء لها، في انتظار عودتها القريبة لإشعال الساحة الفنية بصوتها الاستثنائي من جديد.