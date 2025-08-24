نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة محتملة لسلسلة "Horrible Bosses"… تشارلي داي وجينيفر أنيستون يفتحان باب النقاش حول الجزء الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعاد النجم الأمريكي تشارلي داي إشعال حماس جمهور الكوميديا بعد أن كشف وجود "محادثات أولية" بشأن احتمال تقديم جزء ثالث من سلسلة الأفلام الشهيرة Horrible Bosses.

داي، البالغ من العمر 49 عامًا، أوضح في تصريحات لمجلة The Hollywood Reporter خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Honey Don’t!، أن النقاشات حول المشروع لم تقتصر فقط على الممثلين، بل شملت أيضًا بعض العاملين خلف الكاميرا، مؤكدًا استعداده الكامل للعودة إذا ما قررت الاستوديوهات المضي في الفكرة.

السلسلة التي انطلقت عام 2011 قبل أن تقدم جزءًا ثانيًا عام 2014، رسخت مكانتها بين أنجح الكوميديات في هوليوود، بعدما جمعت أسماء لامعة مثل جينيفر أنيستون، جيسون بيتمان، جيسون سوديكيس، كيفن سبيسي، كولين فاريل، وجيمي فوكس، إضافة إلى انضمام كريس باين وكريستوف والتز لاحقًا.

من جانبها، أعربت جينيفر أنيستون (56 عامًا) في حوار مع PEOPLE عن حماسها للفكرة، مؤكدة أنها وداي وبيتمان يثيرون موضوع العودة باستمرار، مضيفة: "الكوميديا اليوم أكثر من ضرورية، وسيكون رائعًا أن نعيد تلك الشخصيات الغريبة إلى الشاشة"، كما تحدثت عن دورها السابق مؤكدة أنها أصرت على ارتداء شعر مستعار بني لتغيير شكلها كليًا، رغم معارضة الاستوديو.

ويأتي تجدد الحديث عن العمل بالتزامن مع نشاط النجوم الحالي؛ حيث يواصل داي ظهوره في أعمال بارزة مثل It’s Always Sunny in Philadelphia وAbbott Elementary، فيما تتحضر أنيستون لإطلاق الموسم الرابع من مسلسلها الناجح The Morning Show على منصة Apple TV+ في 17 سبتمبر المقبل