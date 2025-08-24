نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتألق عالميًا عبر بوابة هوليوود في حفل جوائز LMGI بسانتا مونيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت منذ لحظات أجواء الدورة الجديدة من حفل جوائز نقابة مديري المواقع الدولية LMGI Awards بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وهو الحدث الذي يُقام على مسرح إيلي وإيديث برود، ويُعد من أبرز المناسبات التي تحتفي بالإبداع البصري في صناعة السينما والتلفزيون والإعلانات حول العالم. وتُمنح الجوائز تقديرًا للجهود الاستثنائية لمحترفي اختيار مواقع التصوير ولجان الأفلام التي تدعم هذه الصناعة عالميًا.

هذا العام، تضع مصر بصمتها بقوة على الخريطة السينمائية الدولية، بعد ترشيح لجنة مصر للأفلام للمنافسة ضمن الجوائز المرموقة من خلال فيلم المخرج العالمي جاي ريتشي Fountain of Youth. ويُعتبر هذا العمل خطوة فارقة تعكس حجم الجهود التي تبذلها لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث وفرت كل الدعم اللوجستي والفني لتسهيل التصوير داخل المواقع المصرية المتنوعة والفريدة، مع الاستعانة بطواقم محلية عالية الكفاءة أثبتت جدارتها في تقديم مستوى عالمي.

قصة Fountain of Youth

الفيلم يجمع بين النجم العالمي جون كراسينسكي والنجمة ناتالي بورتمان، إلى جانب عيسى غونزاليس ودومنال جليسون. وتدور أحداثه حول شقيقين متباعدين يُضطران للتعاون في مغامرة ضخمة لاكتشاف الينبوع الأسطوري للشباب، من خلال عملية سرقة غير تقليدية تنقلهم بين قارات عدة، مليئة بالألغاز التاريخية والمطاردات المشوقة. مغامرة قد تُغير مصيرهما إلى الأبد وتضعهما أمام سر الخلود.

اختيار مصر كموقع رئيسي للتصوير لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية جعلت من أرضها قبلة لصناع السينما العالمية. الفيلم من إنتاج شركة Skydance، ويجمع بين الأكشن والتشويق في قالب سينمائي ضخم يعكس الإمكانيات غير المحدودة للتصوير داخل مصر.