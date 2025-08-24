نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تنافس بقوة في جوائز LMGI العالمية عبر فيلم "Fountain of Youth" للمخرج جاي ريتشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الممثلة الأمريكية راشيل هاريس لتقديم حفل توزيع جوائز نقابة مديري المواقع الدولية (LMGI)، والذي يقام على مسرح إيلي وإيديث برود، بمشاركة نخبة من صناع السينما العالمية. هذه الجوائز تُعد من أبرز المحافل التي تحتفي بالإبداع البصري، وتكريم محترفي مواقع التصوير الذين يساهمون في خلق الصورة السينمائية في الأفلام، الدراما التلفزيونية، والإعلانات.

اللافت هذا العام هو الحضور المصري المتميز، حيث تدخل لجنة مصر للأفلام المنافسة على جوائز النقابة عبر الفيلم العالمي Fountain of Youth للمخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي. الفيلم الذي جرى تصوير أجزاء مهمة منه داخل مصر، يعكس نجاح جهود اللجنة التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي في تذليل العقبات أمام صناع السينما العالمية، وتقديم المواقع المصرية كوجهة فريدة لا تضاهى على مستوى العالم، إلى جانب إشراك طواقم مصرية على أعلى مستوى في تنفيذ المهام الفنية.

قصة "Fountain of Youth"

الفيلم يقدم مغامرة أسطورية تدور حول شقيقين يعيشان قطيعة، لكن الظروف تجبرهما على التعاون في تنفيذ عملية سرقة كبرى تقودهما إلى البحث عن الينبوع الأسطوري للشباب. في رحلتهما التي يجسّدها النجمان جون كراسينسكي وناتالي بورتمان، ينطلقان عبر القارات في مغامرة مشوقة تخلط بين التاريخ، الألغاز الغامضة، والمطاردات المثيرة.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا إيسا غونزاليس ودومنال جليسون، ومن إنتاج شركة Skydance، ليقدّم وجبة بصرية ثرية من التشويق والمغامرة، ويضع مصر في قلب السينما العالمية كواحدة من أبرز مواقع التصوير في صناعة الأفلام الحديثة