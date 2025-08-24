حسام داغر ينعي بهاء الخطيب بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

فُجع الوسط الفني برحيل الفنان الشاب بهاء الخطيب عن عمر يناهز 41 عامًا، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة كرة قدم مع أصدقائه، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات أكتوبر التخصصي، إلا أن محاولات إنعاشه لم تنجح ليفارق الحياة.

ويتواجد جثمان الراحل حاليًا داخل المستشفى، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أصدقائه الذين حرصوا على التوافد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وقد عبّر الفنان حسام داغر عن حزنه الشديد على رحيل زميله وصديقه، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":"ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندرية… خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة، الناس بتمشي فجأة إزاي كده… دموعي منشفتش من يوم تيمور، تقوم تمشي فجأة إنت؟"، قبل أن يضيف: "بهاء الجميل المحترم الطيب… أعرفه من أيام مسرح الجامعة وقبل المعهد… وكان ناجح في كل حاجة… ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة؟"

يُذكر أن بهاء الخطيب من مواليد عام 1984، تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، كما عمل في مجالات تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية بجانب مشواره الفني.

شارك الراحل في عدد من الأعمال المميزة منها: صاحب المقام، عائلة الحاج نعمان ج2، واحة الغروب، نصيبي وقسمتك، فاتن أمل حربي، ولعبة نيوتن. وكان آخر ظهور له دراميًا من خلال مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، والذي دارت أحداثه حول رحلة مليئة بالمطاردات والأسرار الغامضة.

برحيل بهاء الخطيب يفقد الوسط الفني أحد أبنائه الشباب الذين جمعوا بين الموهبة والالتزام، تاركًا وراءه ذكرى طيبة وأثرًا فنيًا سيبقى حاضرًا في قلوب محبيه.