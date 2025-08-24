نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل مفاجئ يهز الوسط الفني.. وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن السيناريست محمود جامايكا وفاة صديقه الفنان الشاب بهاء الخطيب، وكتب عبر حسابه الشخصي كلمات مؤثرة قائلًا:

"هتوحشني يا صاحبي.. يا أنضف خلق الله.. ما تغلاش على اللي خلقك.. بس الغفلة وحشة.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا بهاء.. صاحبي وأخويا وعشرة عمري في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله فهو في أمس الحاجة للدعاء".

من جانبه، نعى الفنان حسام داغر صديقه، كاشفًا أن رحيله جاء بشكل مفاجئ أثناء لعب مباراة كرة قدم، حيث كتب بحزن شديد:

"ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندرية.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.. بهاء الجميل المحترم الطيب عرفته من أيام مسرح الجامعة، وكان ناجح في كل حاجة حتى في شغله الأساسي.. ليه يا ربي الطيبين بيمشوا فجأة؟"

رحل بهاء الخطيب تاركًا وراءه محبة زملائه وأصدقائه، وذكرى طيبة لن تنمحي.

وُلد بهاء الخطيب عام 1984، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج. كما عمل في مجالات متعددة بينها تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية.

شارك الراحل في عدد من الأعمال الفنية المميزة، أبرزها: صاحب المقام، عائلة الحاج نعمان 2، واحة الغروب، نصيبي وقسمتك، فاتن أمل حربي، ولعبة نيوتن.