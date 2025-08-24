نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمود سعد إن النجمة ما زالت تتابع رحلتها العلاجية في ألمانيا، بعد أن أجرت عمليتين جراحيتين في البنكرياس، مشيرًا إلى أن وضعها الصحي لا يزال تحت المتابعة الطبية الدقيقة.

وكتب محمود سعد، "لمحبي أنغام الكتير قوي.. قوي قوي.. هاقولكم أحدث الأخبار مساء السبت من ميونخ..

كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن أنغام..

الحمد لله الأرقام تقترب جدا من الأرقام الطبيعية.. ونصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي..

الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقا.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية.. والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة..

وزي ما قلتلكم أنغام اختارت المستشفى دي لأنها متخصصة في الجراحات الخاصة بالبنكرياس..

كمان أنغام لم تخضع لـ3 عمليات جراحية زي ما أشيع..

وأخيرا بالنسبة للألم الحمد لله دلوقتي في تراجع.

عايز أقولكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.. وهي تستحق ده..

أنا أعرف أنغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد إيه علشان توصل للي هي فيه.. فحبكم الصادق جدا هو لفنانة صادقة جدا.. وتستحقه..

دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة"