نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا جميل تعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ميرنا جميل حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما خلال الفترة الحالية حيث تشارك في مسلسل وفيلمين.

فيلم الكراش

تشارك ميرنا جميل في فيلم كوميدي جديد بعنوان الكراش، تظهر في دور سيدة أعمال، والعمل يدور حول فكرة الحب من أول نظرة، عندما تقابل شخصًا وتُسحر به.

ابطال فيلم الكراش

وفيلم الكراش من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي، ويشارك في الفيلم بجانب داود وميرنا، كل من: شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرين.

مسلسل اللعبة 5

وبدأت ميرنا خلال الفترة الماضية، تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، والذي جاء آخر أجزائه بعنوان دوري الأبطال وعُرض عام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من بطولة شيكو، هشام ماجد، وإخراج معتز التوني.

فيلم الساحل الشرير

أيضًا تعاقدت ميرنا جميل خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم الساحل الشرير إلى جانب علي ربيع، والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، وكان من المقرر أن يتولى سامح عبدالعزيز إخراجه قبل رحيله.

اخر اعمال ميرنا جميل

وكان اخر اعمال ميرنا جميل هي مسرحية ألف تيتة وتيتة مع أكرم حسني، ومسرحية إس إس هانم من بطولة إسعاد يونس، وانتهى عرض العملين في شهر نوفمبر 2024، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.