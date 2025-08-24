نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. عبير صبري تتألق بـ جينز مقطع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة عبير صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال وجينز مقطع.

أحدث ظهور لـ عبير صبري

وظهرت عبير صبري ببنطلون جينز مقطع وتوب لامع، واعتمدت مكياج هادئ ابرز جمال ملامحها، وتركت خصلات شعرها الطويل منسدلة.

انفصال عبير صبري

سبق، أعلنت الفنانة عبير صبري، خبر انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد زواج دام لمدة ٧ سنوات، ويأتي هذا الخبر مفاجأة لجمهورها بسبب الحب والتوافق الكبير الذى كان يظهر بينهما بشكل واضح.

أحدث اعمال عبير صبري

شاركت عبير صبري في مسلسل "الحلانجي" مع محمد رجب، وأيتن عامر، دانا حلبي، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، سامح الصريطي، الراحلة إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

اخر اعمال عبير صبري

وكان اخر اعمال عبير صبري هو فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.

كما شاركت في مسلسل حدوتة منسية، هو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي والعمل شارك فيه كل من سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، محمد علي رزق، هلا السعيد، هبه عبدالغني وآخرين.