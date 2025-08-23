نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تعود للظهور بإطلالة طبيعية عفوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريم مصطفى تستعيد نشاطها الفني وتعود للظهور على انستجرام بعد غياب

عادت الفنانة ريم مصطفى للتواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورتين جديدتين ظهرت فيهما بإطلالة عفوية بسيطة وبملامح طبيعية دون مكياج، ولاقت الصور تفاعل من جمهورها، الذي عبّر عن اشتياقه لظهورها وانهال عليها بالتعليقات الإيجابية، مشيدين في نفس الوقت بجمالها الطبيعي.

ويأتي عودة ريم مصطفى للظهور على انستجرام، بالتزامن مع استعدادها لاستعادة نشاطها الفني من جديد بعد فترة من قضائها الاجازة الصيفية ما بين أوروبا ومصر وتحديدًا الساحل الشمالي، إذ تدرس ريم حاليًا عددًا من السيناريوهات التي تلقتها خلال الأسابيع الماضية على مستوى السينما والدراما، على أن تحسم قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة، مع ترجيح أن تكون السينما خطوتها المقبلة.

آخر أعمال ريم مصطفى في السينما كان فيلم "أهل الكهف" الذي تم عرضه في عيد الأضحى من العام الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

يُذكر أن ريم مصطفى قد قدمت في رمضان الماضي 2025، مسلسل "سيد الناس" والذي تمردت فيه على طبيعة أدوارها من خلال شخصية "آمنة" السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجها الذي لعب شخصيته عمرو سعد وبين مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـحبه القديم والتي ادعى قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع شقيق زوجها، وزوجة والد زوجها الراحل.

مسلسل "سيد الناس" جاء من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.