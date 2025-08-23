عاجل- شيرين عبد الوهاب تنفي علاقتها القانونية بـ ياسر قنطوش: "لا يمثلني ولا تربطني به أي صلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانًا صحفيًا أكدت فيه أنها لا تربطها أي علاقة قانونية بالمحامي ياسر قنطوش، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين في بيانها: "الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلني قانونيًا في أي شأن، ولا تربطني به أي صلة حاليًا"، مشيرة إلى أنها تخاطب جمهورها مباشرة لتوضح الحقائق وتضع حدًا للشائعات.

وأضافت النجمة أنها أصبحت أكثر وعيًا بخطواتها بعد مسيرتها الطويلة وتجاربها الفنية والشخصية، مؤكدة أنها قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها دون أي تدخل.

وشددت شيرين عبد الوهاب على أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية ضد أي طرف يروج أخبارًا كاذبة أو يحاول التدخل في حياتها الخاصة بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

واختتمت بيانها برسالة تقدير لجمهورها الوفي، مؤكدة أن ثقتهم ومحبتهم هما السند الحقيقي لها في مسيرتها الفنية والشخصية.