واما وحمادة هلال ونيكول سابا وهيثم شاكر ولؤي وعدوية.. يشعلون المسرح الروماني ب 36 أغنية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واما وحمادة هلال ونيكول سابا وهيثم شاكر ولؤي وعدوية.. يشعلون المسرح الروماني ب 36 أغنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المسرح الروماني إحتفالية ضخمة ضمت الوانا موسيقية مختلف ضمت 6 فقرات مختلفة ل نجوم الأغنية فريق واما وحمادة هلال ونيكول سابا وهيثم شاكر ولؤي ومحمد عدوية.

وتبادل نجوم الحفل وصلاتهم الغنائية المبهرة حيث ضمت كل فقرة 6 أغنيات شهيرة تميزا بها طوال مشوارهم الفني بمشاركة نفس الفرقة الموسيقية.

الحفل أقيم تحت عنوان "أفورها" ويعد اسلوب جديد ومبتكر للمنظم  المنتج وليد منصور الذي استعان بأحدث التجهيزات ومواصفات اللايف العالمية لإخراجه من إضاءة ل تامر ابوالعز وهندسة صوتية شريف أغا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

